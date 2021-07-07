芒果正當季，醫護吃芒果，愈吃愈不忙！台南知名東香台菜海味料理「總舖師」蔡瑞成7日料理150碗「芒果鮮蝦魯麵」，專程送給安南醫院第一線抗疫醫護人員，希望用這碗新研發的「芒果鮮蝦魯麵」，溫暖前線防疫醫護人員心胃。

安南醫院院長林聖哲說，蔡瑞成總舖師得知台南芒果因疫情之故滯銷，苦思要如何才能完美結合府城傳統料理-滷麵跟芒果味道，進而研發一道融合府城兩大美食的佳餚。他說，因芒果的「芒」跟「忙」字同音，吃下「芒果鮮蝦滷麵」意謂抗疫醫護同仁會愈來愈不忙，象徵疫情進入尾聲，生活逐漸回歸至疫情前。

蔡瑞成表示，一開始本來是要分送拿手的鳳梨滷麵羹予醫護人員，但又擔心「鳳梨」旺旺，讓醫護朋友忌諱而不敢收，因此想到最近芒果因疫情滯銷，所以試試煮芒果入菜府城滷麵，如此也能幫助果農，沒想到果農一聽說「芒果鮮蝦滷麵」要和醫護人員分享，始終堅持共襄盛舉無償提供，促成150碗「芒果鮮蝦滷麵」送來安南醫院與醫護人員分享，聊表個人及果農對第一線抗疫醫護人員的支持關懷之意。

此外，吳惠真女士一家人也愛心捐贈城前日式料理餐盒，號召大家一起來挺醫護人員跟支持在地商家生意，一起共度險峻疫情回歸正常生活，林聖哲院長代表院方感謝蔡瑞成總舖師與吳惠真女士一家人之滿滿關懷支持心意。