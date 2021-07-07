櫻田通（左）與師弟兵頭功海今越洋受訪。（雅慕斯娛樂提供）

29歲日本男星櫻田通近日在夯劇《AV帝王2》，飾演有著特殊性癖的偶像，其中大尺度的床戲讓人印象深刻。他7日談到這次突破形象的破格演出，透露自己毫不遲疑地答應邀約，問起是否擔心露骨床戲？他則妙喻：「我認為有床戲才算真正參與這部作品，如果沒有，就像是去迪士尼樂園但沒看到米奇一樣！」

櫻田通出道16年，身高180公分的他外型高挑，演出許多電影戲劇作品，從特攝片、漫改片，或是唯美偶像劇都有參與。近期在《今際之國的闖關者》演出的反派角色令人驚艷，這回參演《AV帝王2》更放下偶像包袱，他表示：「很感謝有這樣的機會，演出前都看過劇本，所以（親密戲）有所覺悟，在現場也會不斷和導演討論劇情，感覺像在過招。」

今為日本的七夕情人節，問起櫻田最印象深刻的經驗，他則無奈笑道：「因為是藝人的關係，這天通常都在工作中度過，雖然工作人員或同事會給我巧克力，但這些我都覺得不算數」。回憶起印象深刻的情人節，他害羞說是小學6年級，「當時回家路上連收4個同學的巧克力，送什麼我都還記得一清二楚，那也是我人生最巔峰的情人節。」

他同時帶著23歲的台日混血師弟兵頭功海一起訪問。兵頭秀了練習1周的中文自我介紹作為開場，去年開始學中文的他，期許未來能在亞洲多多發展，他們也向台灣粉絲喊話，希望疫情過後能來台會影迷。提到2人的理想型，他們也不藏私分享。櫻田表示：「因為我性格比較愛好自由，所以希望理想對象是那種能各自活出自我的類型，一方面也對彼此專情、不外遇，當然也不會因為我演出《AV帝王2》這樣的親密戲而生氣。」

兵頭害羞說道：「如果自己交了女朋友，除了會疼惜對方外，希望也能像是朋友一樣，自在相處。」有許多兄弟姐妹的他，也透露自己嚮往30歲就成家立業，憧憬小孩很多的家庭樣貌，讓一旁的櫻田開玩笑：「那這樣我不就剩1年，我已經29歲了！」一席話惹得眾人大笑。（台北—東京連線）