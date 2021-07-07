全台三級警戒延長至7/12，許多人在家悶壞，竟有民眾不顧警戒尚未解除，就急忙到風景區透氣。本土劇男星唐豐接受《中時新聞網》專訪表示，共體時艱為何還要跨區閒逛？，為此他也在粉專上開罵，不過卻遭網友嗆「不食人間煙火」，唐豐氣炸反擊「演藝人員跟一般人一樣，難道公眾人物就該死嗎？」

本土劇男星發防疫文遭酸「不食人間煙火」 氣炸反擊：公眾人物該死？

藝人唐豐氣憤說道，大家為什麼要跑出來亂晃？不是為了工作，而是為了放鬆耶！並透露貼文發出後，他得到的回饋正反兩極，但有網友留言攻擊「現在的人又不是鳥類，怎麼可能都待在家裡不出門」、「不食人間煙火，不知民間疾苦」、「藝人高高在上，不懂體諒小老百姓」等酸言酸語。唐豐爆氣怒飆「我們不用養小孩？不用爭取演出角色？不用過生活？我們的錢是從天上掉下來的是不是，難道公眾人物就該死？」

感嘆因疫情關係，近半年幾乎零收入。（圖/唐豐粉專）

唐豐不滿三級警戒未解除，就有人跑出去放風透氣。（圖/唐豐粉專）

新冠肺炎疫情，讓許多人久久沒收入，唐豐感嘆，做藝文工作類的人，其實跟一般人一樣。他坦言，去年十月也成立了一家製作公司，不過受疫情影響無法接案，自己也沒去領任何紓困，已近半年沒收入，種種因素也讓唐豐一個頭兩個大。提到政府說的微解封，他認為，病毒沒有情感也不是人，當人們在歡樂時，它們在繁衍，在沒有有效可抵制病毒的情況下，大家隨時都在跟沒有情感的恐怖病毒作戰。

話鋒一轉，唐豐呼籲大家「不要把自己的快樂，建築在別人的痛苦上，你我都是人，大家自律一點或許會更好」。對此他向政府喊話，像這種跨區的應該要被關且罰錢，因為跟謀殺沒兩樣，如果能將這些人慢慢挑出來，其他人也會感覺比較安全。