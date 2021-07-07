【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決｜2021.07.07

立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，卻遭環南市場自治會長林勝東「反殺」，並進一步引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。資深媒體人趙少康晚間在直播中問柯文哲，如果那天林勝東沒搶走麥克風，接下來他要講什麼？柯文哲回答，他要解釋為何之前沒有進行PCR篩檢，而柯文哲也忍不住直言，他的麥克風是被搶走的，看當天影片就知道了。

趙少康7日晚間邀請柯文哲一起進行直播，談論時事，針對2日記者會當天發生的事情，柯文哲表示，這沒什麼好講的，影片拿出來看就知道，遞麥克風給林昶佐的是農委會主委陳吉仲，「很明顯喔 ，我是被搶走的，那個影片就很明顯」。

趙少康問柯文哲，如果那天會長沒有把麥克風搶走，接下來你要講什麼？接下來會怎樣？柯文哲回答，「我就要解釋說，為什麼我們1個月前沒有辦法做PCR，很簡單，那時候不具備大規模PCR能力，就這麼簡單，現在都馬後炮，拜託，那時候哪知道會這樣，我們不會知道卻不做，沒有那麼混」。

此外，趙少康也問柯文哲，「當天是否有跟林勝東套好招？」柯文哲則說，「那天第一次見到他，中央要開晨會來很多人，所以換到環南市場，但是去那邊嚇到，天啊，現場有看版，原來設局都設好了，去那邊陣勢就擺好了，林昶佐講完，我要講，麥克風就被林會長搶走了」。