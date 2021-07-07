台灣電影在疫情中逆風高飛，由陳玉勳執導、勇奪第57屆金馬獎最佳劇情長片的《消失的情人節》，日前榮獲義大利第23屆烏迪內遠東國際影展「黑龍影評獎」及 「第三名觀眾票選水晶桑獎」，自11個國家46部影片脫穎而出，成為同時獲頒兩項殊榮的唯一影片。

此外，導演盧盈良的紀錄片長片作品《神人之家》從 250 部投件中脫穎而出，入選威尼斯市場展，成為全球獲選的 7 部紀錄片之一，將於 9 月與知名德國導演文溫德斯的最新紀錄片一同赴威尼斯參加 3 天的市場單元，尋求合資發行及下半年國際影展曝光機會。導演盧盈良表示：「能夠入選威尼斯影展的市場項目，是這部片子最後一哩路最好的去處，讓嘉義在地故事，在世界級殿堂與影人分享，而導演也坦承，惶恐不安的青春，似乎也找到了出口。」

《神人之家》是盧盈良的第2部作品，故事背景在自己成長的嘉義鄉間，講述兄長幼年得來問神的能力，家中住進12尊神明後開立神壇，以問神的能力幫助鄰里信徒之餘，卻無法協助經濟困頓的原生家庭。離家 25 年後，導演帶著攝影機回家，尋求信仰背後家庭成員間相互羈絆的故事。目前結束拍攝及剪接部分，進入製作後期階段，預計今年年底完成，明年在國際影展和在台院線上映。

《神人之家》的製作人陳璽文（Stefano Centini）強調，飛望影像作品已連續兩年在金馬創投WIP獲得文策院創意獎，近期已成為文策院的合作夥伴，感到很榮幸可以把臺灣的優秀內容帶進國際，也期待可以有更多和國際影視交流的合作機會，讓更多國際觀眾接觸到臺灣元素的故事，也讓國外影視人員願意來臺灣製作內容，提升整個產業的環境。