行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗施打意願登記與預約系統平台昨天上線，開放全國第九、第十類民眾意願登記；網路流傳，目前成功預約者，若非金馬澎居民，等到平台正式上路將全部取消，必須重新預約。對此，行政院長蘇貞昌晚間在臉書表示，這是假消息，目前已經收到約148萬名民眾完成意願登記。經確認符合資格的民眾，政府會用簡訊通知前來預約。

網路流傳，目前透過疫苗施打意願登記與預約系統平台成功預約者，若非金馬澎居民，恐需在平台正式上路前必須重新預約，在正式預約開始時，需要與1922確認是否以預約登記仍有效。

對此，蘇貞昌表示，疫苗施打意願登記與預約系統，開放全國第九、第十類民眾意願登記中，目前已經收到約 148 萬民眾完成意願登記。經確認符合資格的民眾，政府會用簡訊通知您來預約。

蘇貞昌說，民眾若要查詢是否登記成功，以及修改登記資料，以隨時到這個系統上去查、去修改，而且只要登記成功就會有紀錄，不會被刪掉。

蘇貞昌呼籲，請不要打去 1922 問有沒有收到你的登記，把資源留給有實際防疫需求的民眾，也請不要轉傳來路不明的疫情資訊，以免受罰。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。