新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒讓不少人待在家悶到慌，不過郭雪芙自有一套解悶之術，7日透露自己宅家學習瑜珈、料理創意擺盤與畫妝，一點都沒閒著。最讓她開心的就是與粉絲互動，讓大家看到私下自然的一面。她也提到先前主演的電影《揭大歡喜》，是以西門町為出發點的故事，也特別向暫時歇業的店家打氣，還承諾等疫情趨緩後一定會親自走一趟。

面對居家防疫，大家最怕身材走歪，郭雪芙不但沒這樣的問題，更說：「在家我反而變瘦了哩！」她說平時拍戲工作忙碌，根本沒時間抽空運動，對吃更沒法做太多選擇，但居家防疫後，因為時間變多了，所以學了瑜珈，「筋骨伸展完特別舒服，當然飲食上，我也吃出健康，其實不用做刻意減肥這些，而是三餐與作息正常，自然身體就呈現最好的狀態！」

除了瑜珈，郭雪芙在防疫停工前正忙著拍攝電影《山中森林》，在片中飾演黑道大哥的女人，停工後仍努力為角色做功課。她去年推出的電影《揭大歡喜》正巧是以「西門町」（片中為C門町）為出發點，面對受疫情影響，不少店家暫時歇業，她也特地為店家打氣：「希望大家能努力撐過這次疫情，我想鼓勵他們疫情過後，都能重振旗鼓，請千萬不要氣餒！」《揭大歡喜》已於LiTV上架播出。