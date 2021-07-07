元大金在7日公告最新獲利，今年上半年元大金累計稅後獲利196.6億，較去年同期大增近八成，其中元大金旗下龍頭券商元大證券上半年獲利138.95億，年增率更高達164％，是金控集團旗下最為重要的獲利火車頭，也使得目前元大金不論是在獲利或是股價，均雙雙穩居金控前四大，同時總市值亦躍居全體金控第5大。

元大證券的獲利表現不僅來自於經紀業務手續費的加持，自營部門的金融操作也對證券獲利大有助益，尤其是六月份的股市成交量雖較五月份有所減少，看似會影響經紀業務手續費收入進而影響獲利，但事實上在自營投資的加持之下，使元大證券6月份的獲利遠超過5月，增幅快接近1倍，由此也顯見元大證券在經紀及自營業務均有旗鼓相當的戰力。

此外，海外獲利在六月份也發威，來自韓國為首的元大海外子公司貢獻約3.1億的獲利，佔元大證券單月獲利比重約十分之一。

台股大盤指數不斷上攻創新高，對此元大金不僅旗下元大證券經紀業務受惠，更趁勝追擊再開發出與台股相關的創新金融商品線，包括固定配息的元大高股息龍頭基金，以及元大人壽與元大投信跨子公司合作的台股ESG投資型保單，均為其台股金融商品代表作，同時元大金旗下元大證券、元大銀行也發揮集體合作的戰力，迅速助攻打開市場銷量，同時亦更為確立元大金作為台股財富管理第一品牌的地位。

而身為提供台股金融商品重要核心的元大投信，今年以來的獲利亦有顯著成長，上半年元大投信獲利累計9.73億，相較去年同期成長28.4％，預計今年底前可望達陣獲利20億的年度目標。