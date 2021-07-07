7日公布的6月份出口數據再現高成長的35.1％、進口有年增42.3％，連紅的月數一直在破紀錄，牛津經濟研究院隨即發布報告，分析台灣出口強勁動力來自電子產品，以及其他主要非技術產品的推動。牛津研究團隊指出，在全球芯片持續短缺、已開發經濟體開始重新開放下，對於2021年的出口增長保持樂觀，而台灣一則有強勁的出口，加上投資增加，以及更多的財政刺激措施，「應該有助於支持 2021年GDP年增6.8％！」

牛津經濟研究院今年6月時，就發布台灣2021年經濟成長率為6.8％，估值明顯高於官方的主計總處和許多經濟研究機構。該團隊認為，特別是考慮到半導體出口訂單激增，已開發經濟體放寬限制對全球經濟總體而言是好兆頭，亦能彌補台灣內需市場因疫情影響所抑制的民間消費疲弱。

「Covid無法阻止台灣經濟的唯一引擎！」，ING安智銀行經濟研究部門7日亦強調，6月份的出口數據證實了台灣作為全球半導體供應商的重要性，目前台灣和多數亞洲國家都有新冠感染率上升的威脅，大多數出口項目在6月份比上個月出現縮減，但電子產品出口仍逆勢增長，月增 9％。

惟，ING安智銀行提醒，「台灣只有半導體這一個經濟增長的支柱」，而且去年以來的強勁增長，應該會在今年下半年消退，一則是因為去年的高基數效應，加上生產線已經滿負荷運轉，半導體產量和出口的進一步增長應該會受到限制。該研究團隊目前亦保持6月的估測，台灣今年下半年的GDP年增率將從2.8％縮減至0.8％。