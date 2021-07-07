一名人妻秀秀（化名）與車友同好會的男子阿彬（化名）外遇，兩人多次互傳鹹濕訊息，包括，「愛你」、「我愛你懶覺」、「心理身體都太合」等語，讓人夫瀕臨崩潰，憤而怒告阿彬。新竹地院審結，判阿彬要賠25萬元。可上訴。

判決書中，人夫主張與秀秀於2010年結婚，婚後育有2女，生活和睦，但阿彬明知秀秀已婚，仍透過通訊軟體互傳鹹濕簡訊，還讓秀秀於情人街當天拋家棄子，跑去與其出遊。

人夫控訴，他發現秀秀出軌後曾仔細溝通過，秀秀也因還須扶養孩子，下定決心要重新經營家庭，但阿彬卻仍不斷騷擾，慫恿秀秀離婚，破壞他人婚姻的意圖不言而喻，此外，阿彬也與秀秀發生性關係，已嚴重侵害了他的配偶權，因此向法院提告求償精神撫慰金100萬元。

阿彬辯稱，他與秀秀是透過加入車友群組才認識，曾一起參加車友的出遊，而秀秀在群組中比較外向與活潑，他只是與秀秀在對話上較熱絡，僅是文字嬉鬧，並無發生性關係。

新竹地院審理時，法官勘驗人夫所提交的對話紀錄發現，阿彬曾傳，「愛你」，秀秀隨即回覆，「我也愛你」、「我愛你懶覺」等，以及「這個手機指紋感應蠻靈的…，我一摸他就打開了」、「你一摸我也開了」、「你還沒摸就開了」、「做愛」、「上床」、「心理身體都太合」等語。

法官認定這些對話已涉及男女私情，且具性暗示，已嚴重侵害了人夫的配偶權，造成其精神上極大的痛苦，考量雙方經濟狀況與態度等，判阿彬須賠償人夫25萬元為合理。可上訴。