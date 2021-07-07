CATCHPLAY＋影音平台 2021上半年電影及戲劇流量排行榜出爐！劉冠廷演出電影《消失的情人節》、《無聲》雙料搶佔前5名，而與他共主演《消失的情人節》並入圍今年台北電影節影后的大霈，同時以戲劇《大債時代》霸榜。電影榜方面，《天能》、《消失的情人節》、《神力女超人1984》發威；《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》和《咒術迴戰》則稱霸動畫榜。

電影榜能力者當道，名導諾蘭年度大作《天能》稱霸榜首，劉冠廷與大霈主演電影《消失的情人節》及剛當上三寶媽蓋兒加朵的《神力女超人1984》搶佔二、三名，觀眾們宅在家跟著能力者遨遊電影世界。此外，國片百花齊放，口碑大爆發，電影榜前十名中就有五部國片進榜，包括《消失的情人節》、《無聲》、《親愛的房客》、《腿》、《可不可以，你也剛好喜歡我》。

外片大軍們也是全明星陣容，硬漢巨星傑哈巴特勒主演的《天劫盜數》帶領觀眾一起突破全球危機，安海瑟威的《女巫們》展開奇幻冒險、《哥吉拉II：怪獸之王》、蓋兒加朵《神力女超人1984》、羅伯派汀森攜手約翰大衛華盛頓大展時空能力的票房作《天能》。

戲劇榜則是女力當道，吳珊卓與茱蒂康默叫好叫座勇奪金球之作《追殺夏娃》稱霸榜首，許光漢柯佳嬿主演台劇《想見你》排行第二，曾打造熱門影集《花邊教主》編劇所監製堪比《歌喉讚》的歡樂影集《柔伊的讀心歌單》、以及猶如「純愛版格雷」暢銷原著改編的戀愛熱播影集《正常人》也都進榜前六，各款女力主角，全面收服觀眾的心。

此外，動畫三大王者《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》更是一次集結，稱霸前十榜單；由大霈李霈瑜、林柏宏主演議題台劇《大債時代》熱播引話題旋風，口碑強、點閱流量排行也創佳績進榜；《陳情令》後的爆款BL神劇《山河令》，以及台日合作的霹靂布袋戲奇幻新風貌之作《東離劍遊紀》，找來《鬼滅之刃》炭治郎聲優獻聲，皆創流量亮眼成績，入榜前十。

7月CATCHPLAY＋持續推出強檔新片，「尹奶奶」尹汝貞勇奪小金人的《夢想之地》、李李仁挑戰跨性別者的《迷失安狄》獨家登場、「絕命律師」包柏歐登柯克化身《無名弒》大開殺戒、《哥吉拉大戰金剛》兩大神獸正面對決，還有《新花邊教主》帶著新角色、新故事華麗回歸紐約上流社會，以及每週日晚間九點《第三佈局 塵沙惑》解懸案疑雲。