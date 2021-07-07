香港警方6日公布，偵破一「港獨」組織「光城者」涉嫌製造炸彈並計畫進行恐襲的案件，共拘捕9人，其中有6人為中學生。

香港警方今控告其中3名15至19歲中學生，指他們涉嫌違反《香港國安法》第24條恐怖活動罪，在西九龍法院開庭。

據了解，今日開庭的3名被告，包括何裕泓（17歲）、歐文（19歲）、及一名15歲陳姓男生，他們均報稱學生，他們暫無須答辯，須還押至9月1日再訊，以待警方進一步調查。

3名中學生被控於今年6月6日至7月5日期間，在香港與其他人串謀，為脅迫中央人民政府、香港特別行政區政府、或威嚇公眾以圖實現政治主張，而組織、策劃、實施、參與實施、或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

至於同案其餘被捕男女，現已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到，案件繼續由香港國家安全處人員跟進調查。

此外，香港浸會大學今發聲明回應事件，就此案件中其中一名被捕人士為該校的職員，而該案件現正由警方作出調查，警方亦於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料，校方表示將會全力協助調查工作，並立即暫停該名被捕職員的職務。