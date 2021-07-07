桃園今確診11例，人數快追上雙北。（中時新聞網製圖）

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心今（7日）公布新增39例本土確診，其中個案分布以雙北各14例最多、其次為桃園市11例。對比桃園市前一天才宣告本土+0，今卻暴增11人確診，一位網友便在PTT上開酸質疑，「桃園不是神功護體嗎」，如今確診快超車雙北。不料卻遭眾人秒打臉，指出當中多是隔離期滿確診。

桃園市今新增11起本土確診，一位網友在PTT八卦版上以「桃園11例？？」發文表示，「桃園不是神功護體嗎，怎麼今天11例啊？快超過新北台北市各14例欸，有沒有卦否？」引起熱議。

不少網友馬上激動批評，「昨天+0大張旗鼓，馬上爆」、「全台陪你們北北桃」、「全台陪桃園坐牢」。但隨後網友也馬上糾正指出，「解隔離驗出也這麼爽」、「原本就是被匡列解隔確診的啊」、「解隔驗出來的啦，應該無傳染風險」、「沒看記者會齁！還想帶風向」、「帶風向很急」。

桃園市政府指出，今日新增11例本土個案中，9例為居隔期滿後採檢陽性，當中1人期間出現症狀後確診；另2例為新增個案，與雙北就醫有關，分別是到台北住院治療和看病染疫。市長鄭文燦表示，已立即擴大匡列、採取精準防疫2.0，希望全面阻隔病毒傳播。