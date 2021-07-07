現金狂潮又將湧現。國泰金控7日公告，今年除息交易日為7月26日，即想要參與國泰金今年2.5元現金股利的投資人，最晚要在本月23日買進，而國泰金今年將發出普通股329.23億元的現金股利，再加上甲種及乙種特別股，合計近363.14億元現金，將在8月23日發放。

國泰金配息時間幾乎與富邦金控相近，富邦金今年要發3元現金股利及1月股票股利，富邦金除息交易日亦是本月26日，將發出307億元的普通股現金股利，加計甲特及乙特，共將發出336.17億元現金，發放日是8月24日。

等於兩大龍頭金控將在8月23及24日共發出699.3億元現金，掀起新一波資金狂潮。若以7日收盤價來看，國泰金股息殖利率仍有4.63％，富邦金則是4.05％。

今年兩大金控發放現金股利總金額都創新高，且今年更特別的是股東會因新冠肺炎延後舉行，金控現金股利都必須股東會通過才能發放，但今年股東會尚未舉行，各金控都已紛紛公告除息交易日及配發基準日，希望不要讓投資人等得心慌。

國泰金今年在子公司國泰人壽完全未上繳現金股利的情況下，依舊發出2.5元現金股利，創三年來新高，且發放普通股現金股利329.23億元，則是創歷史新高。

因為投資人偏好，近年金控多半選擇發現金股利，今年這些現金股利比往年晚一個月左右，發放後，對市場將是新一波的資金熱潮，因為投資人多半會再進行相關投資及理財。