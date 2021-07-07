連神明也騙？林昶佐來許願「當選卻放鳥」 宮廟痛譙萬華人發起罷免原因

中正、萬華區立委林昶佐日前在環南市場記者會上，原想批評柯文哲防疫怠慢，卻遭環南會長林振東搶麥痛譙，事件延燒多日為平。艋舺公廟總幹事謝蕙鎂接受《中時新聞網》訪問表示，林選前曾來宮裡許願，選後卻放鳥神明，更怒揭當地人發起罷免主因曝光。

無黨籍立委林昶佐選舉前，曾來萬華西園路一段上宮廟參拜。（照片/總幹事謝蕙鎂 提供）

謝姓總幹事表示，2016年林昶佐曾代表時代力量黨初戰立委，大選前來宮裡拜拜許願，允諾當選後會帶水果來還願，沒想到選後卻放鳥，直到有人提醒，林才委託助理送來，不過本人卻缺席，謝坦言「超級沒誠意」，當初林還在神明面前，信誓旦旦要照顧萬華人，但所做所為卻讓人感受不到。

謝姓總幹事痛批林昶佐，不僅放鳥神明，也讓選民很失望。（照片/游定剛 拍攝）

謝難過表示，3+11病毒來源本要立院提案調查，但新聞上看到林居然投反對票，感到很心寒。謝還提到，現在朋友要寄東西給她，宅配聽要送到萬華都不願意收；前幾天她在附近麵線攤也聽到年輕人說，萬華被說成是病毒來源，林沒去反駁就算了，還投反對票，更直指林昶佐很白目，怎麼會投給這樣的立委呢?

謝姓總幹事證實，地方上已在簽署罷免林昶佐的連署書。（照片/游定剛 拍攝）

針對民間發起罷免林，謝氣憤表示，林昶佐五年來為地方做了什麼事?不僅萬華被汙名化，他連吭聲都沒有，還投同意票叫大家吃萊豬，甚至也同意廢除死刑等，謝更怒批，林明明是無黨籍，但種種作為都好像是民進黨派來的，中央錯誤決策也不替百姓發聲，若不把他罷免掉，中正萬華居民未來要如何生存呢?