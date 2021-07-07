歐力士隊與樂天金鷲3連戰第2戰，台灣好手張奕在第9局登板，不過他沒能替球隊守住4分領先優勢，遭淺村榮斗狙擊、敲出追平3分炮，苦吞救援失敗，歐力士終場也以5比6遭到逆轉。

樂天此役推出田中將大先發，前4局他表現虎虎生風，只讓歐力士打者靠著1次四壞球保送上壘，直到第5局才被安達了一敲出本手比賽首安，5局打完兩隊都沒能得分。

不過田中將大在6局下碰上亂流，被敲4支安打失掉3分，自家打線也遭田嶋大樹封鎖，歐力士在7、8兩局再各添1分，樂天則僅在8局上追回一分，樂天以1比5落後歐力士。

9局上歐力士推出台灣投手張奕關門，一上場就被首棒打者小深田大翔敲出安打，但他接連三振兩名打者，沒想到又被鈴木大地敲安，淺村榮斗掌握到張奕的指叉球，敲出右外野追平3分炮。

歐力士雖緊急換投，但仍擋不住樂天攻勢，岡島豪郎掌握148公里速球，敲出右外野逆轉陽春炮，終場樂天就以1分逆轉險勝歐力士。

張奕此役關門失敗，也讓先發投手田嶋大樹的7局飆9K、無失分好投飛走，張奕0.2局用30球，面對6名打者被敲4支安打，其中包含1支3分全壘打，失掉4分皆為自責分，自責分率暴增至14.14。

而田中將大此役先發6局投出6次三振、1保送，被敲5支安打、失3分（2自責分），靠著隊友在9局反攻躲過敗投。