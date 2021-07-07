台灣首家國際觀光飯店高雄華園大飯店，市場傳聞出售消息多時，今（7）日晚間華園正式對外公告，以總價27億元售出土地連同建物，而買方為永信建設大股東「永碩投資」，獲利19億元。據了解，華園主要是不敵新冠肺炎疫情衝擊，加上高雄近年新飯店崛起，成為壓垮這家63年老字號飯店的最後一根稻草。

華園早在今年5月董事會通過出售華園大飯店，而出售六合館本館後，草衙館轉做防疫旅館，海外的美國加州的5家商務和觀光飯店則無出售計畫，甚至期待美國解封後報復性旅遊帶來的觀光效益。

根據交通部觀光局資料顯示，華園今年1至3月營收成績差強人意，總共807房、住房率為27.95％、平均房價1734元、總營收為2354萬4792元，房價及總營收方面在高雄11家觀光旅館中慘墊底。

根據華園飯店官網指出，1958年創辦人陳植佩先生響應政府外國華僑歸國投資政策，於高雄創立華園大飯店，為台灣第一家國際觀光飯店。開幕之初為台灣首創之舉，為當時政商名流聚會的最佳選擇，更是金馬獎晚宴的舉辦之地，飯店題字由知名書法家于右任先生所撰，至今仍呈現於飯店中，而1973年加入Holiday Inn體系，成為首屈一指的五星級觀光大飯店。