大陸當紅女星迪麗熱巴近來行程忙翻天，上月初主演新戲《馭鮫記》殺青不久，隨即又投入與龔俊演出的古裝劇《安樂傳》拍攝。被粉絲戲稱為「失蹤人口」的她，昨日終於被捕捉到現身大陸某機場的身影，彷彿紙片人般瘦到不行的身材，令粉絲心疼直呼官方身高168公分的她，估計不到40公斤了。

迪麗熱巴因為忙碌的拍戲行程，「失蹤」近1個月，終於在昨晚被網友捕捉到從北京飛往杭州機場的身影。照片中迪麗熱巴罕見走辣妹風，穿著兩件式黑色針織上衣加牛仔寬褲，開胸又露背，更被網友開玩笑直呼「是不是衣服穿反了」、「上衣穿反？」訝異迪麗熱巴私下難得的性感打扮。

被粉絲戲稱失蹤人口的迪麗熱巴，終於現身了。（取自微博）

只是不少粉絲也注意到，迪麗熱巴背上蝴蝶骨突出明顯，簡直瘦成了紙片人，黑框眼鏡下的雙眼更是盡顯疲態，令粉絲忍不住心疼留言「寶貝太瘦了」、「好瘦，比想像中瘦」、「感覺熱巴好累」、「她怎麼這麼瘦啦，多長點肉」。

不過迪麗熱巴的努力也終於有了成果，與楊洋主演新戲《你是我的榮耀》近日終於過審，據悉可望於7月下旬播出。迪麗熱巴在劇中飾演當紅女星喬晶晶，與楊洋飾演航天設計師闊別10年，於網路遊戲中再次重逢，楊洋與迪麗熱巴這對高顏值組合也讓外界十分期待兩人會激盪出何種火花。