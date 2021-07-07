【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決｜2021.07.07

民進黨立委范雲協調的「3＋11」政策被外界認為是全台疫情爆發的肇因之一，但在立法院被多數票反對否決釐清決策過程。對此，台北市長柯文哲痛批，執政黨權力的傲慢，而國民黨的餐桌裡比較好，民進黨造成破口仍擺出「你想要怎樣」的態度，立院表決更是惡劣的示範。

柯文哲表示，沒有會議記錄實在太扯了，這就是有問題，執政最後就是傲慢甚至暴力，很明顯3＋11違反醫學，病毒潛伏期就是比3天還長，那從14天最後變成3＋11，會議記錄誰通過？沒有人要認帳。

「我猜從張上淳底下，沒有一個人願意簽字」柯文哲指出，我如果是醫生，我也不肯背書，那若沒有問過專家醫生，到底是誰決定的？柯強調，防疫最大問題就是，政治扭曲專業，中央每次都說他逆時中，「我都擁護中央，服從小英領導，不可能逆時中」。

柯文哲認為，當初從武漢與紐約回來標準不一，明明紐約感染人數比武漢多，但武漢回來的人好像是危機總動員，全副武裝，而紐約卻完全不設防，這是哪門子的防疫，根本兩套標準，而他認為是無反科學，就被稱逆時中。

柯文哲痛批，成功到最後就是傲慢，執政的傲慢，從3＋11那件事情，民進黨也不怕你講，他的態度就是這樣幹，立法院表決給老百姓惡劣的示範，什麼叫做執政的傲慢，太過分了！

柯文哲也酸，國民黨跟民進黨的差別在於，國民黨的餐桌禮儀比較好，至少還裝一下，民進黨太過分了，針對3＋11造成的破口，至少要表達抱歉，但卻是一副「不然你想怎樣」的態度，「太傲慢了啦！」

柯文哲直言，最大的破洞就是3＋11，還有加上諾富特，然後就是破口也來不及了，因此仍歸咎於權力的傲慢，做這項決策，若沒有公衛專家的背書，如果沒有就嚴重了，民進黨聲稱要負責，「死了700多人你要負什麼責任」。