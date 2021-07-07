國內蔬菜因之前梅雨造成延遲性災損，收成普遍不佳，雲林縣西螺鎮果菜市場7日交易量僅680噸，量少價揚，其中芹菜、敏豆飆破百元，「菜王」高麗菜目前均為高山採收，價格較平地高麗菜貴，每公斤33元，傳統市場每台斤要價約50元，1顆約150元。

國內疫情3級警戒後，買菜在家煮食人口變多，加上梅雨後蔬菜出現延遲性災損，最近菜價相比警戒前高出不少，西螺鎮果菜市場7日每公斤平均菜價為35元，與之前的20多元明顯上漲，家庭主婦們買菜時都得精打細算。

西螺鎮果菜市場總經理姜福受表示，最近每天總交易量不多，約在600多噸，根據經驗，每天交易量在850至900噸，菜價最平穩，900噸以上菜價通常會下降，若低於800噸便會上漲，但這只是原因之一，還有進口量、預期心理等因素影響。

姜福受說，7日較高價的有芹菜每公斤133元、敏豆130元，再來為花椰菜62元、莧菜57元，高麗菜目前平地已過採收期，都是從高山運下來的，品質好的每公斤要33元，價格算是中上。

傳統市場菜販指出，傳統市場零售都以台斤計算，芹菜與敏豆同樣飆破100元，菠菜與青蒜要150元，最貴的是香菜要價200元以上，由於太貴買的人很少，有些菜販乾脆不賣。

家庭最常買的「菜王」高麗菜則在每台斤50元左右，單價雖不是最高，但高麗菜本身比較重，品質好的1顆約3、4台斤，就要150元至200元，不少消費者覺得太貴或是小家庭吃不了那麼多，只會買半顆。