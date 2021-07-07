美國白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell) 出席活動時表示，美方不支持台獨，必須在對台事務上保持平衡，因為攸關國際局勢和台海和平穩定。

對此，外交部發言人歐江安表示，對於坎博協調台灣參與國際事務的立場，特別是爭取疫苗等議題上的支持，表示歡迎和感謝，也對美國政府及時捐贈我國250萬劑疫苗，共同對抗疫情的堅定友誼重申由衷謝忱。

歐江安指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

她重申，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。