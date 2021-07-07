今1架共機侵擾我西南空域 20:432021/07/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 桃園今暴增11例確診 804醫院再添5人 已累積44人染疫 直播主夜闖喬友 稱有女哭聲急驚逃 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同集團再獲北捷機廠太陽能標案 15:092021/07/07 財經 親子共讀書冊5折起 04:102021/07/07 時尚消費 關島暌違一年半後 迎來台灣首班直飛航班旅客 15:512021/07/07 生活 橋檢公開全台首件扣押物變價拍賣會 運毒油輪77萬元拍定 18:592021/07/07 社會 華航貨運站新北員工確診 妻任職另家航空公司也染疫 12:362021/07/07 生活 B-21不一樣了 美公開隱形轟炸機新圖像 13:142021/07/07 軍事 李秉穎驚爆專家會議沒討論3＋11 他點名怒批禍首「滅台三人組」 09:462021/07/07 政治 詐騙集團稱轉售靈骨塔 詐5800多萬共20人受害 17:262021/07/07 社會 李秉穎爆「3＋11未經專家討論」 陳時中回應了 14:512021/07/07 生活 街口支付新增師大夜市外帶服務 食品生鮮線上購享優惠 16:382021/07/07 科技 《電機股》大同集團傳捷報 再獲北捷機廠太陽能標案 13:592021/07/07 財經 政治熱門新聞 柯文哲撂話恐嚇民進黨：每天搞我 總統府的疫苗帳我也公布！ - 政治 贊成罷免林昶佐？柯文哲回應了 - 政治 陳時中若下台誰接棒？柯文哲點名這2大咖 - 政治 郭正亮一本正經稱 看得起的政治人物是他 - 政治 柯文哲稱「被騙去環南市場」 莊人祥還原當天真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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