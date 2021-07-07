玉井農會加工芒果收購爆量，近30輛果農貨車在停車排成長龍。（劉秀芬攝）

台南市農業局委託6大芒果產區農會，7月1日起啟動多元循環加工芒果收購，截至7日已收購500多公噸，芒果市場行情在直銷、外銷、加工3大方向努力下，拍賣市場、產地價都有回升，不過農友怕加工果收購量有限，本周起交貨量備增，楠西農會6日就收了41公噸，7日各農會收購量也達99公噸。

農委會主委陳吉仲6月30日至台南玉井青果市場視察，宣布直銷、外銷、加工多方行銷齊拉抬價格，7月1日起山區各農會啟動加工果收購計畫，不論品種每公斤10元，預計收購2000公噸，而且表示有需要的話，收購無上限。

7月1日起玉井、楠西、南化、官田、左鎮農會先啟動收購，大內農會5日加入。收購首日官田區農會一上午就收了近8公噸、玉井區農會5公噸、南化區有3公噸。

經過數日宣傳，加上芒果產量日增，楠西農會6日竟收了41公噸之多，因當天載運不完，只好暫堆置停車場，7日停收1天；玉井區農會6日收了25公噸，7日也收了30萬噸；官田農會7日也收了近20萬噸；大內區農會3日來每天收購量都超過10公噸。

官田農會總幹事林定億說，為了裝這些次級果，還特別去跟東山區農會借了好幾百個塑膠籃；玉井農會也跟關廟農會借好幾百個裝鳳梨的果籃。為了節省果農時間，官田農會採發號碼牌方式，讓果農把籃子借回家裝芒果來交，也先掌控交貨數量。

玉井區果農近日聽說農會可以交次級果，價格也算合理，總比賣不出去又載回家放到爛掉好，不僅把賣不出去的過熟果帶來賣，還紛紛把小果摘來賣，7日上午農會停車場交貨農用車大排長龍，部分果農抱怨農會人手太少。

一名住在望明里的吳姓果農說，今年他的慢文套袋期遇到下雨，他覺得疫情爆發後買氣不好，慢文直接放棄照顧，如果有10元收購價，也不無小補；另一名農友說也剪了整車的紅凱特來交貨，還說太晚知道消息，不然還有更多可交，大家都說很無奈，但遇到疫情也是沒辦法的事。

台南市農業局表示，芒果價格在多種方式拉抬價格下，不僅價格回升，外銷蒸熱檢疫也滿載，北部自然屋電商平台芒果禮盒被搶購一空，近日還要農業局介紹青農、優質外銷供果園供貨。