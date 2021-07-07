台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播，趙問「萬華阿公店爆發疫情時，你原本要設4個快篩站」，柯說，但當時陳時中反對，甚至「根本不管我們」，疫情搞了1年多，前面一直「＋0」給人民太高期望，還說什麼「要帶領到全世界，給世界看好了」，結果原來台灣竟這麼脆弱，有天被戳破就垮了。

柯文哲爆，當時萬華茶室疫情，陳時中反對北市設快篩站，根本不管北市，立委林昶佐說為何1個月前不做PCR篩檢，是因台灣以前都沒PCR能力，都是個案去做，北市是還要請廠商將設備從庫房拿出來用。

柯嘆，疫情搞了1年多，結果有天發現原來這麼脆弱，人家說「失敗為成功之母」，同理「成功為失敗之母」，政府當時還說「要把台灣成功防疫，帶領到全世界，給世界看好」，前面一直說成功「＋0」，結果有天一被戳破就垮了。

「每天整我們也不是辦法，我講不講都要被整！」柯說，中央雖還是有發疫苗給北市，但每天變來變去出「變化球」，讓他很氣，到底何時下好，他好準備安排醫院打，北市「網路疫苗預約上線」也是臨時寫好的，「但我皮皮的，不管怎做都天天挨打」。

談到殘劑，柯直言「更可憐」，現在「特權疫苗」，是因其實人本就有求生本能，但現在疫苗不夠，有縣市鄰長打了、那議員怎不打？公車司機打了、北捷站務人員怎不打？警察打了、義消要不要打？所以他現在疫苗都讓副市長蔡炳坤處理，負責接見各工會代表去決定。