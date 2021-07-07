在美軍加速撤軍的步伐後，塔利班的攻城掠地速度愈來愈快，他們最新的目標是西北部巴德吉斯省的首府瑙堡(Qala-e-Naw)，這是塔利班首次對省會城市發動襲擊，已引起當地民眾恐慌。

半島電視台(Aljazeera)報導，瑙堡的周邊已被塔利班武裝團體佔領，開始展開對瑙堡的攻擊，各地區都爆發了激烈的戰鬥，巴德吉斯省議會主席阿卜杜勒·阿齊茲·貝克（Abdul Aziz Bek）和議會成員齊亞·古爾·哈比比（Zia Gul Habibi）證實，塔利班和政府軍正該市內爆發巷戰，但情況不容樂觀，一些安全部隊已在夜間向塔利班投降。

貝克說，巴德吉斯中央監獄的 200 多名囚犯，已打破了監獄大門並逃跑了，這些囚犯有些是塔利班戰俘。

省議會成員哈比比(Zia Gul Habibi)說，塔利班武裝分子已進入市警察總部和國家安全局的地方辦公室，他們已獲得好幾處要害部門。

自4月中旬，美國總統拜登宣布，今年將結束阿富汗戰”以來，塔利班的攻城掠地速度驚人，最關鍵的地方在塔利班已取得北半部，那裡曾經是北方聯盟的地盤，如今北方聯盟似乎已不復當年之勇，對塔利班不構成威脅。

塔利班現在已控制阿富汗約三分之一的土地，要是無法扼止，阿富汗現在政府很可能會崩潰。

阿富汗國防部長比斯米拉·穆罕默迪（Bismillah Mohammadi）在一份聲明中承認，「戰爭正進入艱難階段」，不過「安全部隊在任何情況下，正在竭盡全力和保衛阿富汗和我們的同胞。」

美軍在沒通知阿富汗安全部隊的情況下，悄悄又快速的撤出巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），該基地20年來都是美國與北約部隊的主要基地，如今說放棄就放棄，當地的剩餘美軍物資已被塔利班所獲。

目前塔利班控制的北方地區，越來越具有戰略意義，掌握著好幾個國際貿易線，連通烏茲別克等地。本週早些時候，塔利班佔領了東北部的前線堡壘坎達哈。