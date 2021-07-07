【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決｜2021.07.07

本土疫情嚴峻，行政院編列紓困4.0預算加強防疫，防疫振興特別預算達8400億。對此，台北市長柯文哲直言，紓困金8400億元是亂花錢，他跟民進黨分手，就是從前瞻計畫8400億元，「民進黨無法說服我」，而一群強盜在分贓，自己沒分到錢，就知道被當外人。

柯文哲表示，如果是有為的政府，當然排富之後，普發紓困金也是一個方法，但政府什麼都不做，政府要有為一點，必須要有政策引黨，坦白講，紓困8400億元都是亂花。

柯文哲指出，民進黨政府執政8年，前瞻計畫8400億元、紓困也8400億元，他自己執政非常清楚，那都是亂花；去年台北市也沒有因為疫情多編列什麼預算，因為很多活動沒舉辦，挪用資金來使用就好，紓困8400億元真的太過分。

柯文哲坦言，他跟民進黨分手就是從前瞻計畫開始，因為民進黨無法說服他，而一群強盜在分贓，當你沒有分到錢的時候，你就會知道你不是跟他們同一夥的，8400億台北市分到21億元，「我說你乾脆不要給我好不好」，那一次就知道民進黨把他當外人，並強調執政還是要有道德。