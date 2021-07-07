台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播，談到國產疫苗爭議，柯直言，國產疫苗很悲觀，拿不到國際認證、打了也沒用，有說趕快向美國拿新冠疫苗緊急使用授權（EUA），開玩笑，「大國是要賺錢，怎會給我們小國？」，台灣不買、不代工、竟還要自己產，「算了，反正他們股票該賺都賺完了」。
柯文哲說，他對國產疫苗很悲觀，因拿不到國際認證、打了也沒用，一開始都就不太贊成也反對，有說要向美國拿EUA，「大國要賺錢，怎會給小國」，韓國都不敢自己產疫苗，日本才是都有在做，但台灣不買疫苗、不代工、卻要自己產，笑說「反正股票該傳都賺完了！」
針對柯喊出北市1個月清零，柯坦言，除非國境永遠不開，不然入境解除隔離前，做PCR還是有陽性確診會跑出，以前說關14天，但現在有些病毒14天還沒發病，所以講穿了，到最後還是全面打疫苗，打滿2劑疫苗會有疫苗護照，台灣沒理由比其他國家先進，只能用其他國家的方法。
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