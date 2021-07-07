2016里約奧運初體驗，「鞍馬王子」李智凱出發前意外受傷影響狀態，出現落馬失誤，這次重返奧運，他要好好保護身體健康，更開心不再是孤軍奮戰，而是有成隊隊友即女將丁華恬一同奮戰。

回憶上屆奧運，李智凱說：「到現在畫面和感受還是很鮮明，有時看影片或紀錄片，也會有種像是昨天才發生的錯覺。回想奧運就想到當時受傷，感觸很深，當時腦筋一片空白，不知該做什麼，等到回過神來發現自己鞍馬掉下來了，再回過神完成比賽了，里約奧運是很大的經驗學習。」

中華體操隊暌違55年再次以成隊陣容進軍奧運，李智凱坦言很期待，「不再是自己一個人努力，而是團隊一起，我很享受團隊一起奮鬥的感覺。」李智凱並說，有沒有隊友一起感受落差很大，可以即時討論訓練過程分享心情，壓力小很多，與他長期合作的教練林育信也很感動不用再孤軍奮戰，「上次里約奧運很懵懂，也體會到殘酷的考驗，經過4年努力台灣終於以成隊進入奧運，意義很重大，畢竟四個人一起面對，比一個人面對還精彩。」

上次參加奧運因為傷勢影響表現，李智凱表示最後階段備戰最重要的就是是避免運動傷害，他也格外謹慎、小心，盡量一次專心做好一件事就好，做好準備、不讓自己再留下遺憾。