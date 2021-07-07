台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播節目，談到「特權疫苗」議題，柯文哲撂下狠話「我要藉由趙少康的節目恐嚇民進黨，若每天搞我，中央有很多疫苗帳也掛在北市府，總統府也有，再整我就公布！」
柯文哲說，民進黨接連公布國民黨前主席連戰、前立委丁守中打疫苗，他都懷疑民進黨是否侵犯個資，否則怎會知道？他看到花蓮人為了搶殘劑賽跑，很難過，人畢竟有求生意志，這太慘，他無法理解台灣為何現在還無法買疫苗？全世界都超過25億劑疫苗打了，台灣竟還買不到，搞不清楚。
台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播節目，談到「特權疫苗」議題，柯文哲撂下狠話「我要藉由趙少康的節目恐嚇民進黨，若每天搞我，中央有很多疫苗帳也掛在北市府，總統府也有，再整我就公布！」
柯文哲說，民進黨接連公布國民黨前主席連戰、前立委丁守中打疫苗，他都懷疑民進黨是否侵犯個資，否則怎會知道？他看到花蓮人為了搶殘劑賽跑，很難過，人畢竟有求生意志，這太慘，他無法理解台灣為何現在還無法買疫苗？全世界都超過25億劑疫苗打了，台灣竟還買不到，搞不清楚。
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