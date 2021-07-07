POS大廠飛捷（6206）7日召開股東會，通過去年財報及盈餘分派案，每股配發4元現金股利，換算殖利率逾5％，位居IPC前段班。展望下半年，公司表示，隨著歐美逐漸解封，目前訂單不是問題，有部分缺料情況可望在更改設計、彈性調整之下獲得緩解，第三季營收將恢復成長，下半年表現優於上半年。

飛捷前五月營收17億元，雖在營運回溫帶動下，衰退幅度已見縮小，但較去年同期仍減少9.32％。公司指出，由於第二季零組件缺口高達五成，導致在手訂單未能滿足客戶需求，相對影響上半年業績動能。同時，5月起也向客戶提出部分產品調漲價格，以反應成本上升。

此外，「缺櫃」、「缺料」成為電子下游業者近期出貨重大挑戰，飛捷表示，缺櫃部分主要是產品裝櫃時間拉長，運價上漲則是由客戶負擔，整體來看，對公司影響不大。但缺料問題在上半年確實造成干擾，導致業績表現低於去年同期，因此，內部已提前進行更改產品設計、料件彈性調整等應變措施，經過4到6個月時間，7月開始發揮效益，將緩解部分缺料壓力，

針對主要市場復甦動能，飛捷則抱持樂觀看法，包括歐美、亞太地區跟去年同期來看都相對強勁，尤其是疫情相對穩定的歐美國家，經濟活動逐漸恢復正常，對餐飲、零售等終端產業客戶及飛捷都是好消息。

法人預估，飛捷透過自身工程能力調整，缺料問題可望逐步減輕，支撐出貨表現，搭配目前在手訂單滿滿，7月業績就會有顯著回升，8月表現將更上層樓，第三季零組件滿足率將提升至6～7成，第四季也將延續產業復甦腳步，下半年業績將優於上半年。

展望後市，飛捷認為，自疫情爆發以來，看到對速食產業帶來明顯改變，尤其是「得來速」的餐飲應用服務大幅增加，美速食連鎖餐廳業者都在積極搶占相關市場，帶動POS、mPOS、Kiosk設備需求提升，而飛捷在相關領域投注不少心力，目前已有相關訂單持續進行中，看好產業趨勢將延續下去。