徐世珍遠赴英國留學卻遇上疫情封城。（東森提供）

徐世珍參加東森主播徵選，最終入選為儲備主播。（東森提供）

東森電視財經新聞台暨數位媒體事業部日前舉辦第二屆主播記者海選，吸引近兩百人報名參加，經過海選、複選、面試與播報等層層角逐後，最終由徐世珍、呂心喻、阮珮慈脫穎而出，獲選為東森財經新聞台的儲備主播與數位部門助理記者。且三位入選者都是高學歷學霸，徐世珍為台大畢業，呂心喻、阮珮慈皆出自政大新聞系。

徐世珍為Youtube頻道《Spice Travel辣旅遊》主持人，去年至英國倫敦國王大學攻讀碩士，由於念書正逢疫情，父母曾極力反對她去留學，徐世珍表示：「我到倫敦時正好碰上全面封城，最嚴重時一天確診6萬人，因為只允許到超市或公園，我幾乎逛遍倫敦的公園。結果我一回台灣，又碰上台灣的疫情大爆發。」

她留學期間還發生仇亞事件，排華、傷害等問題頻傳，徐世珍說：「我曾在路上被陌生人嗆聲，要我滾回自己的國家，還有女性朋友遇到不懷好意的搭訕或被搶。而且因為巴黎遇上恐攻，我還收過恐怖攻擊的警戒訊息，看到訊息時超級震驚。」她坦言跟自己想像的留學生活完全不同，還有不少人因疫情影響去心理諮詢，當時身心都覺得很辛苦，她回台灣看到民眾自發性的遵守規範，覺得非常難得。