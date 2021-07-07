一個牽動全台1900萬選民權益的不在籍投票修法，國民黨就這樣讓它輕輕地來，悄悄的走，不帶走一片雲彩。身為最大在野黨，以散彈打鳥心態、即興演出方式，處理如此重大戰役，終而落入失守又失職的窘境。2020敗選已過了1年半，國民黨的三魂七魄，到底何時才能找回來？

早從1990年代初期，國大代表處理修憲議題時就開啟「通訊投票」的辯論。時隔迄今，歷屆立委針對移轉投票、通訊投票的主張，起碼提出至少6個草案，儘管無疾而終，卻也意味著通訊投票有其重要性，否則不會跨年代的被討論著。

總得來說，不在籍投票或通訊投票的價值，在於憲法應保障人民參與政治的權利；在享有居住自由的同時，關懷家鄉的資格不該因遷移而貶值；即便民進黨總認為通訊投票會引來外力介入我國選舉，但想像他國的操控，並非剝奪人民基本權的正當理由。

而美、英、日、韓、德等民主國家亦是行之有年；反觀國內的反對意見，雖對技術層面有疑慮，但鮮少有人否定這項趨勢。因此，在符合憲法精神前提下，台灣不該繼續坐而論道。

令人詫異的是，即便不在籍投票是時代所趨，國民黨設定這場議題時，似乎只因朱立倫一句「台灣應立即推動不在籍投票」，整個黨就像天外飛來一筆丟出草案。如此天大地大之事，卻鮮少有人曉得內容是什麼碗糕。

沒有鋪陳、沒有串聯、沒有論述、沒有動員、沒有戰術更沒有戰略，國民黨以為靠著在立院的獅吼功，就能催出社會共鳴，用輿論逼民進黨就範。結果不只是提案被秋風掃落葉，更讓不在籍投票落入再而衰、三而竭的原點。

各方民調顯示，近來國民黨的政黨支持度，絲毫未因蔡政府疫苗政策的失能而有任何回溫。原因何在？看看這幾天這個黨在《公投法》戰場上的表現，就能理解民調低迷，不是沒有原因。