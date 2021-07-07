台灣民間自購BNT疫苗必須要經由總代理上海復星，但卻被綠營圍剿，質疑「上海復星」是中國大陸，屢屢提出質疑。台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目表示，那衣服是中國製造，為何就可以，疫苗代理就不行？
柯說，現在台灣很多東西都可以「MADE IN CHINA」，為何上海復星代理疫苗就不行？操作意識形態要有一定的程度，太過分就不行，現在是老百姓要求生存，還搞什麼反對大中華意識，他是不能接受。趙少康也酸，那現在台灣很多人手上的手機，都是在大陸廠製造，是不是都不要用了？
台灣民間自購BNT疫苗必須要經由總代理上海復星，但卻被綠營圍剿，質疑「上海復星」是中國大陸，屢屢提出質疑。台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目表示，那衣服是中國製造，為何就可以，疫苗代理就不行？
柯說，現在台灣很多東西都可以「MADE IN CHINA」，為何上海復星代理疫苗就不行？操作意識形態要有一定的程度，太過分就不行，現在是老百姓要求生存，還搞什麼反對大中華意識，他是不能接受。趙少康也酸，那現在台灣很多人手上的手機，都是在大陸廠製造，是不是都不要用了？
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