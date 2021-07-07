香港女子團體Twins由阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）組成，至今已是神話級女團，兩人各自在戲劇上也都有亮眼成績；Twins兩人在演藝圈感情出了名要好，5月才為了慶祝出道20週年出新歌，近期又合體拍綜藝，她們被拍到在菜市場錄影買菜，阿嬌一身寬鬆休閒穿搭被嘲笑像大媽，不少網友更感嘆「女神崩壞」。

阿Sa和阿嬌在剛出道時，兩人經常同台合作，在當時的電影或綜藝經常能看到兩人一起出現，但紅了之後，各自也都闖出一片天，直到去年3月兩人時隔9年才再度合拍電視劇；今年5月她們慶祝成軍20週年，還特地推出新歌〈小小女人〉，讓人重溫亞洲女團的魅力。

阿嬌一身超級寬鬆的穿搭，讓網友根本認不出來。(圖/ 摘自微博)

最近有網友分享在菜市場遇到阿Sa和阿嬌，她們疑似在拍新的綜藝節目，阿Sa穿著黑色短上衣和牛仔褲，展現纖細好身材；阿嬌則是穿了超寬鬆黑T恤搭配黑色寬褲，頭上還帶著遮陽帽，看起來相當低調，但這身毫無明星風采的打扮迅速被網友瘋傳。

據悉，Twins在錄影時，遇到小朋友要求合影也都很大方，有不少人看完照片傻眼地表示，「看不出來是阿嬌」、「對不起，我以為是阿Sa和助理走一起」、「這打扮是懷孕還是隔壁阿姨？」、「當年的甜甜小姐姐，現在怎麼了」、「女神去哪了？」、「看了真的一言難盡」。