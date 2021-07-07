《富比世》（Forbes）雜誌6日報導，根據一名美國陸軍訓練暨準則指揮部（TRADOC）顧問進行的兵棋推演，美國在2023年的戰爭中未能保住台灣，最重要原因是國內關鍵基礎設施遭中國大陸網路攻擊癱瘓，導致本土援軍來不及增援西太平洋前線。

在這次兵推中，美國提前識破大陸準備武力犯台，因此及時前進部署部分兵力，但大陸先迅速攻佔西沙群島、南沙群島、日本琉球群島的部分島嶼和澎湖，接著對台灣重要目標和日本、菲律賓、關島發動遠程打擊，成功消減能夠參戰的美軍空中力量，藉此靠數量優勢奪得台海區域的制空權。

另外，大陸對美國本土發電、能源、金融、空中交通、網路、軍事指管系統發動大規模網路攻擊和資訊戰，不只引發美國民眾恐慌，也大幅減緩了美國本土部隊支援西太平洋的速度；雖然台灣地面部隊奮勇抵抗，且後續抵達的美軍確實正逐漸扭轉部分局勢，但大陸仍在幾乎徹底摧毀台北後，於向台灣本島發動攻擊的第25天迫使台灣政府投降。

美國陸軍訓練暨準則指揮部（TRADOC）分析與情監偵（ISR）特別顧問蘇利文（Ian Sullivan）強調，此推演基於兵推桌遊《下一場戰爭：台灣》（Next War: Taiwan），並不具備預測性，但仍為美國帶來重要警告，即加強國內關鍵基礎設施防禦能力的重要性；他認為在戰略層面上，國家整體的強韌性已愈來愈重要。

蘇利文還指出，美軍贏得其參與的大部分戰鬥，但無法解決作戰和戰略層面遇到的問題，導致失敗；他呼籲美國高層須專注於克服大陸於台海前線擁有的時間和空間優勢，並強調若想贏得戰爭，就必須認真思考可能在怎麼樣的情況下輸掉它。