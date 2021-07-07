美國白宮印太事務協調官坎貝爾明確表態不支持台獨，印證民進黨頭號軍師邱義仁日前談到台獨時所說的「美國反對」，不推動台獨早已是台美之間的默契，台美關係近年看似突飛猛進，但美國面對兩岸議題，著眼的仍是美國的利益。

美中關係從前美國總統川普時代就陷入緊張，拜登上台後，美中競爭態勢表面上看似愈形激烈，實際上無論是哪一黨執政，美國對兩岸關係都早已畫上「無法跨越的紅線」。

值得注意的是，在坎貝爾表態不支持台獨之前，今年5月26日他在參加史坦福大學舉辦的研討會時就指出，現在美中兩國的主旋律是「激烈競爭」，將依照「戰略參數」來推動。看似警告，卻也為對方留下餘地。

從坎貝爾的談話可以看出拜登對中政策是以盟國、夥伴與朋友為核心，透過盟國的力量對中國大陸形成壓力，台美關係也是其中的一環，除了用來牽制大陸，也是在是強化美國的利益。

就像美國眾議院6月30日才剛審議的「鷹法案」，一方面在提升對大陸的競爭力，一方面在促進美國製造業、貿易、與盟國及合作伙伴合作。

反對台獨一直都是美國政府的政策，無論是共和黨還是民主黨當權都始終不變，1998年7月，柯林頓會晤江澤民，提出「三不政策」，第一條就是「美國不會支持台灣獨立」。

2006年4月小布希會晤胡錦濤也明確表示「我國不支持一個獨立的台灣」。2016年12月歐巴馬卸任前也明白表示，「一直以來，在中國、美國、以及某種程度上與台灣人之間，一直有個協議，就是不要改變現狀」。

就連對中態度最強硬的川普政府，2017年5月，國防部對國會提出的安全報告裡，也提到「美國反對台灣海峽任何一邊片面改變現狀，並不支持台灣獨立」。

無論是蔡英文「維持現狀」的兩岸政策、外交部長吳釗燮去年提到的「不尋求與美國建交」、還是邱義仁的「搞台獨除非瘋了」，顯然台美雙方都很清楚，台美關係再怎麼好，都不能跨過「台獨」的紅線，就如坎貝爾所說，華府支持的是與台灣建立「非正式關係」。

因為無論是經濟上的軍售、開放美豬美牛、近來TIFA對話中，美方重視的供應鏈合作，還是軍事上用來牽制大陸在台海的擴張，都符合美國利益，一旦弄到兩岸開戰，對美國卻是有害無利。