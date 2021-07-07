網路上處處有溫情！一名台中女網友今天(7日)在PTT八卦版PO文「緊急徵求好市多蘋果汁」，表示弟弟已經癌症末期，且最近已經連續好幾天沒吃東西，開始出現臨終的跡象，讓一家人悲痛不已，未料弟弟突然跟反應「好想喝好市多的蘋果汁」，讓他們訝異不已，隨即便PO網求救。

姊姊原本打算緊急委託代購，向好市多北屯店查詢後卻發現已無存貨，南屯店也銷售一空，由於擔心弟弟隨時會離開人世，因此到PTT開出條件，表示若有人用意割愛，她願意用一瓶1000元的代價收買，送到中醫大附設醫院。

文章曝光後，湧入了數千名鄉民幫忙高調打氣，其中有人幫忙查詢，發現只剩大台北地區、南部嘉義有存貨，全台鄉民立刻聯合幫忙調貨，最終在7人兵分三路情況下，順利將蘋果汁送至原PO手中，還有人是直接從新北殺到台中，飛奔160公里傳遞飲料，甚至有過程中不少藥局店長也表達幫忙意願，好市多店長也表示願意直接提供20瓶幫助弟弟度過難關。

對此原PO也表示大家的大恩大德她實在無以回報，等度過這幾天後，再想想要怎麼報答大家。不少人也直呼：「八卦版平常嗆歸嗆，但真的遇到事情都願意出力」、「台灣還是很有溫情的」、「這效率太高了，向這些英雄鄉民致敬」、「這就是熟悉的PTT」。