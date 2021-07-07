北市爆發好心肝、禾馨診所違法施打疫苗，遭疑是「特權疫苗」，台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目苦笑嘆，其他國家打疫苗是「送你喝啤酒，抽樂透拿大獎，但我們是送檢調。」

趙少康說，北市衛生局爆發送給好心肝、禾馨等診所的疫苗比較多，但好心肝是防守B肝的診所，禾馨也是照顧孕婦，這些診所平時打平常的疫苗就多，所以給他們多打一點，居然還要被處分，有點沒道理。

柯文哲聞後苦笑嘆，其他國家是打疫苗送喝啤酒、抽樂透拿大獎，「我們是送檢調」。

趙少康還說，美國加州州長鼓勵民眾打疫苗，推出抽獎活動，最大獎還150萬元，華盛頓州更誇張，竟打完疫苗再給大麻。柯說，現在疫苗最後要拚打到覆蓋率6成，但又有印度變種病毒株Delta，這很慘啦！

柯還說，美國1天確診1萬例都不管，「與狼共舞」，大聯盟照打，但台灣一開始一直「＋0」把人民的期望值養太高，導致現在沒人敢出來說解封，這很慘，他比較傾向以不吃飯的先開放，本來就說要用最低成本撐到可打疫苗，本想說9月可打，但美國現在打了3億劑，1個月生產6、7000萬劑，不過美國也不會好心，這是一筆生意，沒理由不用賣得給台灣，自己是不知實際情形如何。

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