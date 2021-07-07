考選部今天宣布，預定於7月22日至23日舉行的專技醫師第二階段考試，考試防疫應變計畫及防疫作業手冊已獲得中央流行疫情指揮中心同意核備，該項考試將如期舉行。這也是全國宣布防疫三級警戒後，首場舉行的國家考試，以挹注當前國內對醫事人員的需求 。

考選部表示，儘管疫情趨緩，但試務的防疫仍不能鬆懈，除努力增借或緊急建置符合電腦化測驗考場，以大幅調降試區人流及試場人數外，並將本考試調整為兩個下午舉行，避免考場用餐及積極強化各項防疫措施。

此次考試應考人共計1463人，設臺北、臺中、臺南、高雄4考區，依各考區應考人數分設試區，原設置6試區，為降低各試場人數，增設5試區，共設置11試區，以大幅分散降低各試區每日人流及每個試場容納人數，每個試區以每日人流平均133人，最多210人、最少96人。

每試場原座位數介於32至84人，為降低試場風險，每個試場應考人數調整至試場容量的30％左右，每個試場平均容納18人，最多30人、最少10人，每個座位均有3面式隔板。自主健康管理中得外出應考人的備用試場，每試場安排5人以下為原則，至少保持2公尺以上距離。

考選部表示，本考試將嚴格落實執行指揮中心核備的各項防疫措施，使考試得以順利如期舉行。

另預定於7月下旬舉行的另外兩項醫事相關類科考試，以及8月份其他三項國家考試的日期和相關安排，將整體考量疫情發展、考試人流、試場座位、考試類科性質、醫療人力需求、專業社群意見、各考區增加洽借試場情形，以及下半年各項國家考試日程安排等因素，在防疫作為上做更嚴謹的調整，於7月9日對外宣布。