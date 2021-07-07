退伍後帶著成熟氣息重磅回歸的金秀賢，在去年熱播劇《雖然是精神病但沒關係》突破自我，以高收視率證明其人氣不減，並入圍韓國百想藝術大賞獎項。今(7)日MIDO瑞士美度表於YouTube 頻道進行線上直播，邀請到金秀賢以一襲灰色帥氣正裝現身直播活動中。

今(7)日MIDO瑞士美度表邀請到金秀賢首次跨海線上直播，線上的記者來自台灣、韓國、泰國、印尼等，金秀賢也在現場挑戰一款計時遊戲，過程中他展現卓越性能的精準度，以不到一秒之差的準確讀秒挑戰成功！另外金秀賢在觀看紅牛懸崖跳水賽的VR影片時表示，沒想過自己敢真實體驗懸崖跳水的極限運動，但影片中的畫面很漂亮壯觀，並且希望把MIDO美度表的挑戰精神帶入自己的戲劇領域中，也呼應全新海洋之星深潛600米腕錶的特色，以及與品牌擁有完美一致的價值觀。

金秀賢今年新作《那天晚上》單集酬勞高達5億韓元（約1225萬元台幣）也拿下MIDO瑞士美度表亞洲區代言人。(圖／品牌提供)

MIDO美度表於2018年推出潛水錶入門級別中最強的海洋之星深潛 600米，成為潛水愛好者深潛遠征不可缺的好夥伴，而今年夏天全新的Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶旋風回歸於外觀設計上全面升級，原先棒狀時標改為迷人圓點設計，秒針也以圓形與品牌經典橘色所點綴，12點鐘的刻度回歸了經典倒三角形狀，令人耳目一新。此次除了推出經典藍面款式外，全新黑面不鏽鋼款式提供錶迷更多選擇。

MIDO美度表全新海洋之星深潛600米腕錶 強悍再現 韓國男神代言人金秀賢首次線上直播 一同解鎖新深度。

金秀賢今年新作《那天晚上》，將在劇中飾演一位平凡的大學生，因一夜間的失誤而成為殺人事件嫌疑犯。而他也被韓媒爆出《那天晚上》單集酬勞高達5億韓元（約1225萬元台幣），這片酬是《雖然是精神病但沒關係》的2.5倍，也刷新韓劇史上最高演出費紀錄，可見金秀賢海內外人氣超高才能拿到此單集酬勞。