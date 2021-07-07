台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播，對於衛福部長陳時中疫情期間的表現，柯文哲直言，陳時中在防疫表現上不是他多厲害，是靠後面那排專家，而台灣這場防疫太多政治扭曲，並質疑指揮官讓衛福部長從頭做到尾的指揮體系很奇怪，也可讓前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。

柯文哲表示，陳時中EQ高、每天報明牌（確診數）很有耐心，「叫我每天報明牌我受不了」，且跟他開過會，直言「他的EQ是我看過罕見的高」，講話四平八穩、都不會動怒。

柯文哲強調，陳時中在防疫表現上不是他多厲害，是靠後面那排專家，只要不要政治凌駕專業，政治服從專業就不會差到哪去，反觀新加坡防疫比我們好，是因為沒有奇怪的政治扭曲，而台灣這場防疫「太多政治扭曲」，而人家說謀財害命，謀財就算了還害命。

趙少康表示，台灣過去防疫有成不是陳時中的功勞，而是老百姓遵守防疫，如今疫情如此，陳時中應該要下台，但目前無人能取代，柯文哲則稱，「有啦，把陳建仁、賴清德換上。」

趙少康直言，蔡英文應自己下來當指揮官，陳時中形容若在中國古代，將軍奉命守城守了一年多，就志得意滿自認是天下第一名將，但卻失手造成軍民傷亡，「早該推出去斬首了還能守嗎！」轟陳時中「敗軍之將不可言勇」，你在做總指揮，沒守好國境就是不稱職。