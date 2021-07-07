藝人曹西平日前表示，買了2顆高麗菜竟要價430元，讓他當場傻眼。由於菜價上漲，有網友指稱，在菜市場看到想省錢的婆媽，從攤販不要的NG蔬菜中，揀出外觀尚可的回家，這一幕讓眾人覺得鼻酸。

曹西平3日在臉書曬出他買的2顆高麗菜，詢問「這兩顆高麗菜為什麼要400多塊？我不太理解？」感嘆只是想吃個青菜竟然如此困難，引起PTT網友討論，有人指出，這種菜價可能對經濟拮据的家庭來說苦不堪言，還有網友直擊，市場婆媽竟從菜販不要的菜葉中，挑選看起來比較OK的回家，覺得能省多少算多少，看了讓人鼻酸。

居家防疫，葉菜類需求增加，加上近日中南部多雨，導致菜價上漲。圖為三級警戒後傳統市場出現搶買潮。(本報資料照)

對於曹西平日前指稱，2顆高麗菜要價400多元，還不如買個便當吃，沒想到事後他的乾兒子接到農民抗議電話，質疑他哄抬菜價，高麗菜哪有這麼貴，他無奈則表示，應該去問農委會，到底是誰在抬高菜價。

對此，農糧署日前解釋，6月下旬因西南風及滯留鋒面影響，連日降雨成災，至7月2日為止，農損金額551萬9千元，被害面積約236.96公頃。主計總處簡任視察曹志弘接受媒體訪問時也表示，菜價上漲有天候因素，5月下旬開始，中南部陸續降下大雨，之後又出大太陽，導致葉菜類容易損壞，造成價格上揚，6月蔬菜和5月相比，漲幅達20.74%，至於這個月漲幅很大，主要是供給減少，加上需求增加所致。