嘉縣梅山鄉農民種植的「黑糖芭比」蓮霧，2公斤裝的禮盒要價1000元仍大受歡迎。（陳善印提供／張亦惠嘉縣傳真）

再過10天即將收成的蓮霧。（陳善印提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉的圳南村是嘉縣蓮霧的主要產地，近來開始收成，今年許多水果都受天氣影響爛掉或裂果，但梅山蓮霧非但未受太大影響，反而因此甜度上升，這幾年流行的「黑糖芭比」品種在拍賣市場上每公斤可賣到500元。

種植蓮霧超過40年的梅山鄉農會蓮霧產銷班第17班班長陳善印說，以梅山來說，沒做產季調節的蓮霧約在7月開始採收，今年蓮霧開花時期剛好碰上乾旱，越乾花開越多，果農要適時疏果，套袋後約40到50天可以收成。

陳善印說，農民會自行調節產季，除百年老樹外，農民會將蓮霧樹蓋上黑網子調解氣溫，讓蓮霧搞不清楚白天或黑夜，進而延後產期、調解產量，避免所有蓮霧同時採收，今年雖花開得多但受乾旱影響，果粒會較小，因此目前最大顆是6顆2公斤裝，一般黑霸王每公斤也能賣到300元左右的好價錢。

梅山鄉農會總幹事黃世裕指出，梅山可說是「蓮霧之鄉」，南洋原生種蓮霧最早就是源自梅山，吃起來微酸、清甜，口感爽脆多汁，過去全盛時期梅山種植面積約有1000公頃，後來逐漸減少到目前約4、500公頃，分布在圳南、大南、圳北等村落，因種植地海拔約350至800公尺，又位在北緯23.5度，相較其他地方出來的蓮霧，果肉密度較高，口感輕脆、水分足夠。

黃世裕說，目前農民仍多數種植黑霸王蓮霧，鄉內也有多棵百年老樹，產量相當不錯，這幾年來除了黑霸王外，有的農民改種由「香水」及「砲彈」兩品種交配出來的「黑糖芭比」賣相好、價格高。