政府力推太陽光電，原定去年底裝置量要達到6.5GW，但卻跳票兩度延期。經濟部能源局今日終於表示，在跨部會協調機制助力下，6月底設置量已經達到6.62GW，達到目標。

2020年7月7日，農委會為避免農地零碎化，祭出限縮2公頃以下農地地目變更種電法令，被光電界戲稱「七七事變」，扼殺了太陽能設置土地空間。

對於光電帶來諸多環境衝擊爭議，能源局表示，在三面向建立跨部會協調機制，包括行政院成立專案推動小組，協調整合各部會；建立三部會（經、農、內）次長級溝通平台排除法規障礙；與地方政府成立工作小組，加速審查程序下，太陽光電今年上半年新增806MW，截至今年6月底，設置量累積已達6.62GW。

同時經濟部兩度調整太陽光電屋頂型及地面型配比，屋頂型設置目標除由3GW提高6GW，於今年初再提高至8GW，並推到學校、公有、農業、工業等建築屋頂。

地面型光電部份，則由原17GW，下修到12GW。能源局指出，已引導業者優先推動無爭議土地及土地活化利用，如低地力土地、不利農業經營區、垃圾掩埋場及已整治受汙染土地等為優先；結合漁塭、滯洪池、區域排水、停車場、校園球場等。

此外，政府近年積極推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生應用，由中央跨部會共同合作，盤點較無生態疑慮之養殖魚塭區域，擬定漁電共生參考契約範本。漁電共生先行區已於2020年下半年劃設4702公頃專區，今年規劃將再劃設4080公頃。

經濟部能源局強調，雖然在法規調整、社會環境情況變化及疫情影響下，相較原推動目標些許落後，但經過上述努力已有效找到新模式，會朝2025年太陽光電20GW的目標努力。