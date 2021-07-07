花蓮一晚連7震！21：38規模4.6地震 最大震度4級 21:512021/07/07 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21:38花蓮縣近海發生規模4.6地震。(圖／氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7日晚間花蓮已出現7次地震，規模3-5之間。（圖／截自氣象局網站） 中央氣象局地震報告指出，今晚21:38花蓮縣近海發生規模4.6地震，地震深度10公里，各地震度花4投3中2彰2宜1苗1雲1。 又是壽豐！晚間7點25分規模5.4有感地震 最大震度花蓮5級 午後雷雨還沒完 一張圖看降雨熱區 白天高溫熱炸 #21 #38 #4.6 #地震 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又是壽豐！晚間7點25分規模5.4有感地震 最大震度花蓮5級 19:312021/07/07 生活 對流雲系發展旺盛 易短時強降雨！屏東、台東大雨特報 03:502021/07/07 生活 03：21分花蓮縣芮氏規模4.2地震 最大震度4級 04:022021/07/07 生活 台灣ICT產品出口今年來成長21％ 科法斯估GDP成長率達5.6％ 17:342021/07/07 財經 好貴的家鄉味 3女脫罩大啖花蓮老家知名臭豆腐慘遭重罰 10:282021/07/07 社會 《天堂M》7／7 全新世界副本「信念之塔」登場 15:242021/07/07 科技 美國防部取消微軟雲端合約 新約亞馬遜有望分杯羹 11:472021/07/07 國際 超猛巨大火球閃爆夜空4次 宜蘭人笑：外星人你好意思來？ 08:152021/07/07 生活 時論廣場》失心瘋的防疫政策（周陽山） 19:042021/07/07 時論廣場 「小暑」高溫炎熱 中部以北午後山區嚴防較大雷陣雨 12:462021/07/07 生活 花蓮莫德納疫苗打氣降溫？目前僅2處接種站名額額滿 16:152021/07/07 生活 花蓮原民童扶植班不停擺 疫起宅學習 04:102021/07/07 地方新聞 赤腳大仙莊武源 開船渡眾生 17:052021/07/07 寶島 生活熱門新聞 名醫開轟林靜儀 這件事若沒卡關 台灣700人不會死 - 生活 雷雨彈升級又要淹了 10縣市豪大雨 這區國家級警報 - 生活 夜市名店改門口擺攤 生意慘跌9成 老闆嘆：怎麼養一家15人 - 生活 連神明也騙？林昶佐來許願當選卻放鳥 宮廟痛譙萬華人罷免原因 - 生活 癌末弟病危「想喝好市多蘋果汁」 姊上PTT求救鄉民飛奔160公里送達 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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