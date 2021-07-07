7日晚間花蓮已出現7次地震，規模3-5之間。（圖／截自氣象局網站）
7日晚間花蓮已出現7次地震，規模3-5之間。（圖／截自氣象局網站）

中央氣象局地震報告指出，今晚21:38花蓮縣近海發生規模4.6地震，地震深度10公里，各地震度花4投3中2彰2宜1苗1雲1。

又是壽豐！晚間7點25分規模5.4有感地震 最大震度花蓮5級
午後雷雨還沒完 一張圖看降雨熱區 白天高溫熱炸
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