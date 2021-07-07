在短期降準預期落空背景下，大陸官方領導層2021年首次釋出降準訊號，超出市場預期。大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，決定加大金融對實體經濟支持，推出支持碳減排的措施。值得注意的是，會議還提出要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，目前看對於銀行、特別是中小金融機構來說，降準也有必要。具體觀察降準方式，他認為定向降準的可能性更大，「特別是針對中小金融機構的定向降準，可以進一步加大對實體經濟、特別是小微企業的支持力道」。

在時機選擇方面，溫彬認為應考量通膨水準，如果6、7月通膨開始趨於收斂回落，第3季底實施降準或定向降準可能是一個較好的時間點。

中金公司也認為，降準目的是適度引導貨幣市場和債券利率回落，緩衝上游價格過高對下遊行業和中小企業的影響。因為第2季人行問卷顯示企業貸款需求已經放緩。如果今年第4季經濟增速低於疫情前，讓利率低於疫情前也是合理的。

據第一財經報導，今年以來，大陸大宗商品漲價、人民幣升值等多重因素下，給實體經濟尤其中小企業帶來經營壓力。此次大陸國務院常務會議提出，針對大宗商品價格上漲對企業經營影響，要在不搞大水漫灌基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。