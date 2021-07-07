東京奧運開幕進入倒數階段，運動品牌ASICS旗下有游泳王冠閎、柔道選手連珍羚、跆拳道選手蘇柏亞與黃鈺仁代表參賽，品牌邀請家人錄製影片為選手加油，祝福在東京傳回捷報。

ASICS旗下選手今年於各大運動項目中大放異彩，包含游泳新生代「蝶王」王冠閎、跆拳道好手蘇柏亞、黃鈺仁及首位旅日的柔道女王連珍羚，透過不懈的努力，準備登上全球體壇盛事，品牌除了提供選手最佳裝備，也希望給予選手滿滿的能量，為此邀請和選手最緊密的教練、家人及好友，錄製應援影片，將這份祝福傳遞給選手，期許選手再創佳績。

東京奧運倒數15天，品牌也推出全新CELEBRATION OF SPORT系列，並邀請實境運動節目有搶眼表現的林敬倫和曹佑寧擔任應援大使，在主播徐展元的主持下，穿上最新產品進行繩梯挑戰、高手托球投籃等趣味對抗，呼籲民眾在新冠肺炎期間仍能養成運動好習慣，並在東京奧運為選手應援。