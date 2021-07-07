台北市長柯文哲2022年底任期屆滿，對於2024是否要選總統，柯文哲表示，我只有不選需宣布，要選則不需宣布，而藍白合或綠白合都是有可能，但政治意識型態會越來越淡。

柯文哲表示，對2024的態度很簡單，就一直做，只有不選才要宣布，要選不用宣布，態度也不強求，選就選、不選就算了，「我媽媽還特別問我真的這樣想嗎？」，柯說，人在世界上也不用強求，人還是天決定。

柯文哲說，這幾年他還是照自己的態度做事，不會太遷就，畢竟他幹過17年台大外科加護病房主任，對他的人格已經定型，每天看生死，所以很自然。

柯文哲表示，2020年總統大選大家為什麼猜錯，若選贏當總統，以為他會選輸再回去當台北市長？他的邏輯不是這樣，改變這個國家不是當總統，證嚴法師對台灣影響力絕對比蔡英文大。

柯文哲強調，做人也要有道義，他要是跑了，北流、北藝、大巨蛋3個一定全毀，他們還是全力善後，北流預計10月開幕、北藝明年4月試營運、大巨蛋覺得被卡太久，坦白說也差不多了。

至於2022卸任後下一步，是否可能會藍白合作，柯文哲認為，要看怎麼合，而台灣局勢變化太快，藍白合、綠白合都有可能，不過藍綠會越來越淡，政治意識形態會越淡越淡。