股市好，壽險獲利就不差。在壽險子公司獲利推升下，15家金控上半年稅後獲利應可突破3千億元大關，創歷史新高紀錄，且7月股市續強，加上現金股利將陸續進帳，國泰金控及富邦金控將分別向全年獲利千億元邁進。

到7日為止，已有5家金控公告6月自結獲利，中信金控6月稅後獲利56.26億元，是目前已公布獲利金控中的單月獲利王，且累計上半年稅後獲利334.49億元，創同期獲利新高，比去年同期成長74.4％，每股稅後獲利1.72元。

主要即是中信金子公司台灣人壽上半年稅後獲利已達165.74億元，比去年全年獲利金額仍高，且台壽6月底淨值破1500億元，亦是史上新高，就是因為股票價格高漲，讓台壽手中累積不少金融資產未實現利益，所以今年上半年是獲利創新高、淨值也創新高，「面子、裡子兼顧」。

如國泰金、富邦金、開發金等旗下壽險公司估計6月獲利表現應可比去年成長，加上銀行、證券等子公司，金控6月獲利有機會延續前5個月的強勁動能，15家金控合計前5月稅後獲利已有2802億元，6月單月獲利就算跟去年同期持平，即只賺264億元，上半年都賺破3千億元的歷史新高，但剩下10家金控不太可能只賺131億元，可預期金控上半年獲利應可破3100億元，創金控成立20年來的新紀錄。

今年全球經濟強勁復甦，銀行提存呆帳準備壓力比去年低，證券業亦因台股交易量持續放大，獲利也豐厚，如元大金控上半年稅後獲利196.6億元，較去年同期成長77.7％，即是元大證及元大人壽獲利表現都比去年好；銀行為主的金控今年獲利表現亦比去年好，如玉山金控上半年稅後賺102.48億元，永豐金控上半年稅後獲利85.67億元，都比去年成長。