佩真（鄒佩真）曾與沈玉琳愛情長跑10年，倆人後來結束這段交往關係，並淡出演藝圈，全力做直播、帶貨事業。最近在《單身行不行》綜藝節目親分享自己感情的故事，和沈玉琳分手過後，有一位男性主動對她說：「讓我來照顧妳，好不好？」於是就答應了對方，卻不知道對方是有婦之夫。

有一位朋友主動對佩真說：「佩真！妳為什麼要跟有結婚的有婦之夫在一起呢？」聽到的當下佩真相當的震驚，原來我在一起幾個月的男生竟然有老婆，當下立刻打電話詢問對方，對方竟然解釋：「其實我跟我老婆的感情已經不好了，因為目前工作需要升遷的關係，所以我不能離婚。」

對方依舊不肯離婚。（圖/單身行不行YT)

後來這位男生也如願地當上主管，在過程當中我不小心懷孕了，佩真再次詢問對方：「奇怪了？已經完成你的心願，為什麼你都還沒有離婚？」男生用堅定的語氣回覆：「佩真！我都跟你走到這樣的地步了，難道妳不相信我嗎？」並懷上第二胎對方仍然沒有離婚，讓佩真氣得要這名男生離開她的世界，並獨自扶養兩個小孩。

爸爸相當生氣，女兒未婚生子。（圖/單身行不行 YT)

後來是再一個轉淚點，因為我們家只有我一個小孩，想要完成爸爸傳宗接代的心願，所以小孩出生之後必須跟我姓，在懷孕的過程中，後來被爸爸發現未婚懷孕，讓他相當生氣，每天看到就大罵：「妳真的不要臉！」後來就決定要搬出去住，並覺得我這麼地為爸爸著想，但爸爸卻是這麼不諒解我。

後來在外面居住，家人便詢問要不要回來看爸爸，因為爸爸最近的行為有一點異常，那一天回去就發現爸爸有一點異常，不再罵我了！後來我就回去2個月陪爸爸，爸爸就離世了！覺得很對不起爸爸！因爲長住在台北的關係，很少跟爸爸有相處的機會，當我能孝順他的時候，竟然是我決定要搬到外面也不理他的那個階段，這是我人生當中，對爸爸最大的遺憾，未能盡到做兒女的孝道。